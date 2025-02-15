توضيح بشأن افتتاح فرع "لحزب البعث" في كردستان

وقال في بيان ورد لـ نيوز، انه " أدلى أياد خلال إعلان تجمع سياسي، اليوم السبت، 15 شباط 2025، بمزاعم حول فتح فرع لحزب البعث في كوردستان".وأضاف: "من هنا نؤكد على أن أبواب كوردستان وأربيل مفتوحة أمام جميع المواطنين للعيش بحرية، لكن ما ذكره أياد بشأن افتتاح فرع لحزب البعث في كوردستان ليس له أساس من الصحة، ونعلن في الوقت ذاته، أن مثل هذه التصريحات موضع استغراب شديد وتثير علامات استفهام حول أسباب إطلاق مثل هذه التصريحات المغلوطة".