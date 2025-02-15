في مشهد نادر.. مشاهدة حوت في المياه الإقليمية العراقية

تمت مشاهدة حوت في المياه الاقليمية العراقية قرب ميناء النفطي بـ10 كيلو متر.

وبحسي فيديو اطلعت نيوز عليه، فقد "تم مشاهدة حوت في المياه الاقليمية العراقية قرب ميناء النفطي ب10 كيلو متر ويعد ظهور هذا النوع من المشاهد النادرة التي يشاهدونها في الاماكن القريبة على .