اختلاف بسيط بخارطة الازدحامات.. موقف تفصيلي بحركة المرور في بغداد الان

نيوز-محليات



تشهد العاصمة صباح اليوم الاحد، ازدحامات خانقة كالمعتاد، لكن خارطة الازدحامات اليوم تحتوي على اختلافات بسيطة بظهور الازدحامات في مناطق معينة واختفائها او انخفاضها في مناطق أخرى.





وجاءت خارطة الازدحامات كالاتي:



الطابقين ومجسر المصافي وشارع دورة يوسفية ازدحام طويل لغاية مسافة قريبة قبل الوصول لسريع الدورة



ساحة الطابقين والشوارع الأربعة المتصلة بها ازدحام



كرادة داخل وأبو نؤاس لغاية الجسر المعلق



كرادة خارج من مجسر الأمانة لغاية ساحة الطابقين ازدحامات متقطعة



سدة العرصات وازقة العرصات بين السدة وكرادة خارج



وجسر الدورة لغاية نزلة محمد



سعد بن ابي وقاص وشارع النضال وسلمان فائق وازقة الصناعة



مجسر وشارع الشيباني



البنوك وشارع المشاتل ونفق النداء



محمد من مجسر الصليخ لغاية النهضة



بور سعيد ومجسر قرطبة لغاية ساحة التحرير



نفق الباب الشرقي وساحة التحرير والشارع لغاية ساحة الخلاني وجسر الجمهورية



الكيلاني وجسر السنك



حيفا وشارع الرشيد والجمهورية



باب المعظم وجسر الصرافية



محمد من مجسر الأمانة لغاية الكيلاني



وسريع أبو غريب



المنصور والبيجية ودمشق وشارع العلاوي



14 تموز



مطار وسريع القادسية ازدحام طويل متصل



البياع وشارع قطر الندى



الجنوبي من مخرج المطار لغاية الوليد



المصافي









وجاءت خارطة الازدحامات كالاتي:الطابقين ومجسر المصافي وشارع دورة يوسفية ازدحام طويل لغاية مسافة قريبة قبل الوصول لسريع الدورةساحة الطابقين والشوارع الأربعة المتصلة بها ازدحامكرادة داخل وأبو نؤاس لغاية الجسر المعلقكرادة خارج من مجسر الأمانة لغاية ساحة الطابقين ازدحامات متقطعةسدة العرصات وازقة العرصات بين السدة وكرادة خارجوجسر الدورة لغاية نزلة محمدسعد بن ابي وقاص وشارع النضال وسلمان فائق وازقة الصناعةمجسر وشارع الشيبانيالبنوك وشارع المشاتل ونفق النداءمحمد من مجسر الصليخ لغاية النهضةبور سعيد ومجسر قرطبة لغاية ساحة التحريرنفق الباب الشرقي وساحة التحرير والشارع لغاية ساحة الخلاني وجسر الجمهوريةالكيلاني وجسر السنكحيفا وشارع الرشيد والجمهوريةباب المعظم وجسر الصرافيةمحمد من مجسر الأمانة لغاية الكيلانيوسريع أبو غريبالمنصور والبيجية ودمشق وشارع العلاوي14 تموزمطار وسريع القادسية ازدحام طويل متصلالبياع وشارع قطر الندىالجنوبي من مخرج المطار لغاية الوليدالمصافي