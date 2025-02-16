العراق ينشئ "مولات" لبيع المواد الانشائية

وقالت مديرة الشركة أريج الجميلي، انها تسعى لحصر اجازات الاستيراد ومنع اغراق بالمواد الانشائية، مشيرة الى "استعداد بعض المحافظات لإنشاء مولاتٍ تجاريَّةٍ لغرض عرض مواد الشركة التي تباع بأسعار تنافسية اقل بـ20% من الأسواق المحلية"، بحسب صحيفة الرسمية.وأكدت "استقطاب الشركات والوكالات التجاريَّة والمواطنين لشراء منتجاتها المتميّزة بجودتها والإفادة منها في بناء المنازل والمرافق العامَّة والمجمَّعات السكنيَّة"، مشيرة الى ان "الشركة تسعى لإقامة شراكاتٍ مع جميع الجهات الراغبة، للوصول إلى أسواقٍ جديدةٍ، وكذلك جذب استثماراتٍ إضافيَّةٍ بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتيّ وتعظيم الإيرادات"