البصرة بلا عمال نظافة اليوم.. المئات تركوا العمل وخرجوا للتظاهر وقطع الطريق (صور)

وقال مراسل نيوز، ان المئات من عمال النظافة في بلدية البصرة، خرجوا للتظاهر اليوم وسط للمطالبة بتحسين رواتبهم وتعديل سلم الرواتب والتخصيصات.وأضاف ان "المتظاهرين اعدادهم كبيرة جدا وقاموا بقطع طريق القديمة".وتتراوح رواتب عمال النظافة بين 170 و350 الف دينار كحد اقصى، وهي اقل رواتب على الاطلاق في العراقية.