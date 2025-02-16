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"لم يفعل شيئا".. لجنة نيابية تتوعد مدير شركة نفط الوسط باحالة ملفه للنزاهة
محليات
2025-02-16 | 02:42
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,313 مشاهدة
السومرية
نيوز – محلي
اعلنت
لجنة
النفط والطاقة النيابية، اليوم الاحد، عن تسجيل تقصير على مدير شركة نفط الوسط تجاه حقل المنصورية، فيما توعدت باحالة ملفه لهيئة
النزاهة
.
وقال
عضو اللجنة
علي سعدون اللامي لـ
السومرية
نيوز، ان "حقول المنصورية مهم جدا وقريب من مناطق استلام
الغاز
الإيراني"، موضحا ان "الحقل احيل على شركة تركية ولكن لاسباب تتعلق بالحرب وداعش طلبت الشركة
التركية
انهاء
العقد
وحصلت التسوية وبعدها احيل الى شركة سينوف والتي لم تقدم بتنفيذ المشروع، ما اضطر وزارة النفط الى إحالة
العقد
لشركة كيرو بيترو الصينية".
وبين ان "هناك عدة ملاحظات على هذا الحقل وهو مهم جدا وفيه أنبوب مرتبط بغاز بدرة ويحتوي على
الغاز
المعالج والغاز المصاحب"، لافتا الى ان "مدير عام شركة نفط الوسط كان تقصيره واضحا في هذا الموضوع".
واكد ان "مدير شركة نفط الوسط لم يفعل شيء تجاه هذا الحقل المهم"، داعيا
رئيس الوزراء
الى "فتح تحقيق في ذلك وسيكون للمقصر بشركة نفط الوسط المحاسبة واحالة ملفه الى النزاهة".
وطالبت
لجنة
النفط والغاز النيابية، في وقت سابق، باستبدال مدير شركة نفط الوسط لاخفاقه في استثمار حقل عكاز الغازي، مشيرة الى ان المدير تعاقد مع شرطة وهمية لاستثمار الحقل ولم تفسخ
العقد
او تطالب بالشرط الجزائي.
وقال
عضو اللجنة
علي سعدون اللامي لـ
السومرية
نيوز، ان "اللجنة تؤشر إشكاليات على عمل شركة نفط الوسط بشان جولات التراخيص وما يخص بعض الحقول التي هي حقول عكاز الغازي وحقول المنصورية والتي هي أساس عمل الشركة"، مبينا ان "هناك ملاحظات على عمل مدير الشركة".
وأضاف ان "حقل عكاز من الحقول المهمة في الانبار وهو ثاني اكبر حقل غازي في الشرق الأوسط، حيث يعد مشروعا ستراتيجيا للعراق"، مشيرا الى ان "الهدف من تطوير هذا الحقل هو تزويد محطة عكاز بالغاز وتصدير الباقي منه الى أوروبا".
وتابع "لغاية الان لم يتم العمل بهذا الحقل لان إدارة شركة نفط الوسط قامت باعطاء الحقل الى احدى الشركات والتي توقفت بسبب احداث عام 2014 واعتذرت، الا ان نفط الوسط عادت ومنحت الحقل الى شركة اوكرانية وهمية، حيث مضت اكثر من عام على الإحالة والعقد ولغاية الان نسبة الإنجاز صفر بالمئة"، لافتا الى ان "إدارة شركة نفط الوسط لم تعمل شيء ولم تفسخ
العقد
ولم تأخذ الـ50 مليون دولار التي هي ضمان مصرفي وشرط جزائي اذا لم تباشر الشركة المتعاقدة بالعمل".
واكد ان "هذه الشركة الأوكرانية لم تباشر ولم تنزل الاليات حتى الان"، مشددا على ضرورة "استحصال العراق الشرط الجزائي من الشركة الأوكرانية وفسخ العقد".
وبين ان "مدير عام شركة نفط الوسط مقصر في هذا الجانب ومن المفترض الاستعجال باستثمار هذا الحقل الغازي الذي يحتاجه العراق"، موضحا ان "هناك تهديد بإيقاف استيراد
الغاز
من ايران والذي سيؤثر على عمل وكفاءة الكهرباء بالعراق".
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