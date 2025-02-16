توضيح جديد من التربية بشأن "منحة الطلبة"

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة كريم إن "الوزارة لا تزال مستمرة بتسجيل والتلاميذ لشمولهم بمنحة الطلبة، خاصة أن الأعداد في تزايد"، مشيرا الى أن "الوزارة رفعت البيانات خلال الفصل الدراسي الثاني إلى والشؤون الاجتماعية"، مبينا أن "عدد المستفيدين تجاوز مليوني تلميذ وطالب لغاية الآن".كما لفت إلى أن "المختصين في لاحظوا أن المنحة أثرت إيجاباً من خلال تقليل نسب التسرب في المدارس، كما أسهمت في زيادة نسبة العودة للتاركين إلى مقاعدهم الدراسية، وبالتالي نجاح مشروع المنحة بتحقيق الأهداف المنشودة".وأوضح أن "الوزارة مستمرة بتحديث البيانات ورفعها إلى والشؤون الاجتماعية، من أجل إعلامها بتواصل المشمولين بالدراسة، إذ تعتمد معيارين للشمول، الأول إفادة الأسرة من راتب شبكة الحماية الاجتماعية، والثاني هو استمرار المستفيد بالدراسة من دون انقطاع".ولفت إلى أن حملة (العودة إلى التعليم) أثمرت عودة 260 ألف متسرب لمقاعد الدراسة خلال العام الدراسي 2024 ـ 2025، منوها بأن نينوى وميسان حققتا أعلى المعدلات في عودة التلاميذ والطلبة إلى الدراسة ضمن الحملة مقارنة بالمحافظات الأخرى.وسبق أن أعلنت المبالغ المخصصة للطلبة والتلاميذ بواقع 30 ألف دينار لكل تلميذ ضمن المرحلة الابتدائية، و50 ألفاً لطلبة المدارس الثانوية.