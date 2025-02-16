السوداني يضع حجر الأساس لعدد من مدارس مشروع ايدوبا

وذكر بيان لمكتبه ورد لـ نيوز، ان "السوداني أطلق اليوم، وعبر دائرة تلفزيونية، الأعمال التنفيذية لمجموعة من الأبنية المدرسية في عدد من المحافظات، وذلك ضمن المرحلة الأولى من مشروع "إيدوبا" التي ستنفذ من قبل القطاع الخاص ضمن نشاطات صندوق للتنمية".وأشار إلى أنه "تم إطلاق العمل التنفيذي لتشييد عدد من المدارس؛ في منطقة سبع قصور بمحافظة بغداد، ومنطقة حي الحصن بقضاء المحاويل في محافظة بابل، ومنطقة العنبري في قضاء الهارثة بالبصرة، ومنطقة الهلايجية في قضاء الرميثة بالمثنى، ومنطقة عامرية الصمود في قضاء الفلوجة بالأنبار".وأشار إلى "ما يمثله مشروع "إيدوبا"، من رؤية حكومية جديدة لبناء المدارس من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، بتصاميم ومواصفات حديثة، مبيناً أن المشروع يستثمر أموال القطاع الخاص للتنفيذ، وبصيغة الأجر مقابل الخدمة، وضمن زمن محدد، وتتحمل الشركات أعمال الصيانة طيلة فترة العقد، كما ستدقق الجهات الاستشارية في المواصفات الفنية والمتطلبات الواجب اتباعها".وأكد "حاجة بحدود 10 آلاف مبنى مدرسي، لاسيما في المحافظات، ولا يمكن تلبية الاحتياجات عبر الأساليب التقليدية لتشييد الأبنية، وقد تم توجيه الجهات المعنية بتهيئة الأراضي التي تستوعب المرحلة الأولى من مشروع إيدوبا، التي تنضوي فيها 600 مدرسة، والعدد مفتوح لبناء المدارس، والأهم اختيار الموقع ليكون حلاً لمشكلة قائمة في توزيع المدارس وإنهاء حالة الدوام المزدوج".وثمّن رئيس "جهود كل الجهات التي تعاونت مع صندوق تنمية في تهيئة الأراضي للأبنية المدرسية، مشيراً إلى منهج الحكومة بعدم وجود أيّ مشروع متلكئ، والحرص على تهيئة متطلبات النجاح للشركات المنفذة".وشدد على "ضرورة التحلّي بروح الفريق الواحد في كل نواحي العمل، لاسيما أنّ هذه المشاريع تشكل فرصة لشبابنا بمختلف المواقع بالقطاع الخاص لاكتساب الخبرة في التنفيذ، وتهيئة فرص عمل مضافة".