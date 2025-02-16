الى البغداديين.. لا تسلكوا هذه الطرق حاليا

نيوز – محلي

تشهد العاصمة مساء اليوم الاحد، ازدحامات خانقة في اغلب شوارعها الرئيسية وحتى الفرعية منها، في موقف يومي اعتاد البغداديون عليه.

وجاءت خارطة الازدحامات في شوارع العاصمة كالاتي: سبع ابكار توقف تام فنون الجميلة توقف تام محمد مزدحم من الصليخ لحي البساتين الجادرية مزدحم زيتون – كرادة مريم مزدحم صالحية مزدحم حيفا مزدحم عرصات مزدحم السدة لغاية المسبح مزدحم الناظمية مزدحمة

