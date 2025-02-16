هزتان ارضيتان قرب الحدود العراقية الإيرانية

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ نيوز، انه "سجلت مراصدنا الزلزالية مساء اليوم الأحد الموافق 16 شباط 2025 حدوث هزتان أرضية تبعد (90) كم عن الحدود العراقية بلغت قوة الهزة الأولى (4,7) درجة والهزة الثانية بلغت قوتها (5,2) درجة ".وأضافت: "تم الشعور بها من قبل المواطنين في المناطق القريبة من الحدود وسنوافيكم في حال حدوث أي مستجدات أخرى ".