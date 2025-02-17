جنايات الأنبار: المؤبد بحق تاجر مخدرات ضبط بحوزته 30 الف حبة مخدرة

وقال مجلس في بيان ورد لـ نيوز، إن "المدان ضبط بحوزته 30 ألف حبة مخدرة من مادة الامفيتامين المخدرة بقصد الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين، فيما صدر الحكم استنادا لأحكام المادة 28/ أولا من قانون والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".