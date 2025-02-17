للاطلاع على ترميم القطع الاثرية.. السفير البريطاني في متحف الموصل

وذكرت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "، البريطاني زار متحف الحضاري واطلع على ورشة العمل المخصصة لصيانة وترميم القطع الأثرية المدمرة"، مشيرا الى ان " التقى المختصين من فريق العاملين على ترميم القطع الأثرية وصيانتها بالشراكة مع المتمثلة بمتحف اللوفر".وتابع، انه "اطلع على العمليات الدقيقة التي يتم تنفيذها للحفاظ على القطع الأثرية واستعادة رونقها التاريخي".وأضاف، ان "السفير استمع إلى شرح مفصل من الخبراء حول الأساليب الحديثة المستخدمة في الترميم والتقنيات المتطورة في هذا المجال".