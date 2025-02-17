بمبادرة من الرئيس الفرنسي.. افتتاح "بيت الراهبات" في الموصل القديمة

وقالت محافظة نينوى في بيان ورد لـ نيوز، "افتتح بيت الراهبات (بيت الصلاة) الواقع بالقرب من كنيسة سيدة الساعة بحضور محافظ نينوى عبد القادر الدخيل والقنصل الفرنسي العام جان كرستوف ومفتش وتراث نينوى رويد الليلة ومدير قسم الثقافة في اليونسكو/ اضافة الى ممثلين الآباء الدومينيكان في ومدير المشاريع في منظمة( ALIPH) بعد اعادة تأهيله بدعم من منظمة ALIPH ( الدولي لحماية التراث) ومبادرة رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون".واشار محافظ نينوى عبدالقادر الدخيل في كلمة ألقاها الى ان "هذا البيت يعد احد اجمل واهم المعالم التي نفتخر ونعتز بها"، معلناً عن "قرب انطلاق أعمال بناء المركز الثقافي المسيحي في خلال أقل من شهر في خطوة تهدف إلى دعم عودة جزء مهم من سكان المدينة الأصليين".من جهته، أكد مفتش وتراث نينوى خلال الافتتاح على "أهمية هذا الإنجاز في تعزيز الهوية الثقافية للمدينة"، مشيراً إلى ان "اعادة تأهيل بيت الصلاة تعد خطوة كبيرة نحو ترسيخ التعايش السلمي بين مختلف مكونات المجتمع الموصلي".