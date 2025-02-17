إطلاق الوجبة 5 من مستفيدي الحماية الاجتماعية المحولين لوزارة الداخلية

وقال وزير العمل في مؤتمر صحفي خلال زيارته لمحافظة الأنبار، إن "الوزارة اطلقت الوجبة الخامسة من مستفيدي الحماية الاجتماعية المحولين إلى وزارة الداخلية".وأضاف الوزير، أن "الأسماء ستُنشر على المنصات الرسمية للوزارة يوم غدٍ الثلاثاء".