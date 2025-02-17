قتل طفلته وحاول تفجير نفسه برمانة يدوية في بغداد.. ما دور أخيه؟

وقال المصدر لـ نيوز، إنه "وردت معلومات من شخص بأن أخيه قام بقتل ابنته وغلق عليها ضمن منطقة دوانم الشعلة، وتم تشكيل فريق عمل واخذ الموافقات من القاضي لغرض الدخول الى الدار، وبعد استحصالها والدخول اتضح مقتل طفلة تولد 2014 من قبل ابيها بأسلوب التعنيف الجسدي".وأضاف، انه "تم متابعة المراقبة والقبض عليه"، مشيرا الى انه "تم ضبط بحوزته رمانة يدوية حاول تفجيرها على نفسه لكنه لم يتمكن".