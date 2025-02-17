مصطفى جتلي.. بطل الفنون القتالية يناشد لتوفير فرصة عمل

لم يقتصر إنجاز على المنافسات فقط، بل قام بتأسيس أول فريق للعروض الرياضية في لرياضة الجمباز الأكروباتيكي، ليكون بذلك من رواد نشر هذه الرياضة في البلاد.كما أنه حاصل على شهادتين جامعيتين: "بكالوريوس في التربية البدنية وعلوم الرياضة، معاون مهندس في تكنولوجيا المعلومات (IT)".ورغم كونه من ذوي الشهداء من الدرجة الأولى، إلا أنه لم يُقبل في وزارتي الداخلية والدفاع بعد تقديمه عدة مرات، مما دفعه إلى مناشدة محمد شياع السوداني والجهات المعنية لتوفير فرصة عمل تليق بمؤهلاته وخبراته.يؤكد أنه مستعد لخدمة بلده سواءً كرياضي محترف، أو مدرب، أو حتى ضمن الأجهزة الأمنية، لكنه بحاجة إلى دعم رسمي يمنحه الفرصة التي يستحقها.