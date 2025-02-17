منزل بدر شاكر السياب في البصرة.. معلم ثقافي يتحول إلى أطلال بسبب الإهمال (صور)

السياب الذي يعد أحد أعمدة الشعر العربي الحديث ومؤسسي الشعر الحر، ترك بصمة لا تمحى في الأدب العربي، لكن منزله الذي كان يوما ما رمزا لإبداعه، بات مهملا ومتآكلا بفعل الزمن، وسط غياب الاهتمام الرسمي والثقافي.ادناه الصور: