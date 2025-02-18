ضبط أجهزة ومستلزمات طبية معدة للتهريب في ميناء أم قصر الشمالي

نيوز- محلي

أعلنت مديرية منفذ ميناء عن ضبط حاوية بحجم 40 قدماً خارج الجمركي، تحتوي على أجهزة ومستلزمات طبية مختلفة مخبأة ولم يتم التصريح عنها في المعاملة المنجزة، وذلك في محاولة لتهريبها.

وذكرت المديرية، في بيان لها، ورد لـ نيوز أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، حيث تم تنظيم محضر ضبط أصولي وإحالة المواد المضبوطة إلى مركز شرطة جمرك الشمالي، تمهيداً لعرضها على التحقيق المختص لاتخاذ الإجراءات اللازمة.