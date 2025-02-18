أمطار رعدية تُغطي وسط العراق.. تفاصيل حالة الطقس للأيام المقبلة

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ نيوز، ان " طقس يوم غد الاربعاء سيكون غائم جزئي الى غائم على العموم مع زخات مطر رعدية أحياناً على الجبلية وفرصة لزخات مطر رعدية على الأقسام من المنطقة ليلاً، فيما ستنشط الرياح في الاقسام من المنطقة 20-30) كم بالساعة".وتابع، ان "طقس يوم الخميس سيكون غائم جزئي الى غائم على العموم مع زخات مطر رعدية أحياناً على الجبلية وفرصة لزخات مطر رعدية على الأقسام من المنطقة ليلاً، تنشط الرياح في الاقسام من المنطقة 20-30) كم بالساعة"، مشيرا الى ان " الطقس غائم ممطر في عموم البلاد مع حدوث عواصف رعدية احياناً".وأضاف، ان " طقس يوم الجمعة سيكون غائم في المنطقتين والشمالية مع امطار متوسطة الشدة في المنطقة الشمالية وتكون غزيرة في الأقسام الشرقية منها مع فرصة لحدوث عواصف رعدية، لافتا الى ان " درجات الحرارة سترتفع قليلاً في المنطقتين والجنوبية بينما تنخفض بضع الرؤية الافقية (8-10) كم وفي المطر والغبار (3-5) كم. درجات في المنطقة الشمالية".