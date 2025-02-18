بشرى لاهالي الديوانية.. "ستشعرون بالفرق"

نيوز – محلي

اعلن وزير الإعمار والإسكان بنكين ريكاني، اليوم الثلاثاء، ان المواطن الديواني سيشعر بالفرق خلال ستة اشهر.

وقالت وزارة الاعمار في بيان ورد لـ نيوز، ان "وزير الإعمار والإسكان والبلديات العامة بنكين ريكاني، التقى في مقر الوزارة، محافظ عباس الزاملي، ورئيس مجلس محمد شخير الغانمي، بحضور مدير عام المديرية العامة للمجاري المهندس عماد آل ميرزا، و اعضاء الحكومة المحلية في المحافظة".

ودعا الوزير خلال اللقاء، الى "تجاوز العقبات التي واجهت تنفيذ مشروع تطوير وتأهيل (42) حياً في الديوانية، وضرورة تكاتف كل الجهود بين الوزارة والمحافظة لانجاز المشروع، خاصة بعد سحب العمل في 30 حياً من الشركة المنفذة، واعلان احالتها مجدداً للتنفيذ لشركات أخرى".

وأكد ان "المواطن الديواني سيشعر بنقلة نوعية على مستوى الخدمات خلال 6 أشهر، اذا ما عمل الجميع بروح الفريق الواحد"، مبيناً أن "انجاز هذا المشروع المهم للمحافظة هو مسؤولية الجميع".

ووجه "بتزويد الحكومة المحلية بجداول تقدم العمل الدورية، لمتابعة مراحل تنفيذ المشروع مع الوزارة".

من جانبهم، عبّرَ محافظ ورئيس مجلس المحافظة، عن :شكرهما للجهود الكبيرة التي بذلها الوزير لسحب العمل لباقي الاحياء، والإيعاز بإعداد جداول كميات دقيقة لفقرات العمل بالتنسيق مع الحكومة المحلية لتصحيح مسار المشروع".