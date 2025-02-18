تحرك رسمي لتمليك الدور السكنية لهذه الفئة

وقال رئيس الفريق المالكي، إن "بغداد تضم (1100) مجمع عشوائي، لذلك أصدر القرار (320) لسنة (2022) والخاص بتمليك المجمعات العشوائية المشيدة بشكل نظامي على أراض زراعية لساكنيها، بحسب الصحيفة الرسمية".وأضاف، أنه "شكلت على إثر ذلك من الجهات المختصة القطاعية لإجراء التعديلات، والتي أوشكت على الاكتمال للشروع بإجراءات التمليك وإصدار السندات".