قرار من السوداني بعد منع فلاحين من ممارسة أعمالهم في كركوك

نيوز – محلي

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الثلاثاء، ان القائد العام للقوات المسلحة اصدر قرار بعد منع فلاحين من ممارسة أعمالهم في .

وقالت القيادة في بيان ورد لـ نيوز، ان "القائد العام للقوات المسلحة تابع ملابسات الحادث الذي حصل يوم أمس في أطراف محافظة على إثر منع مزارعين من ممارسة أعمالهم، وأوعز الى قيادة العمليات المشتركة بتشكيل تحقيقية عالية ممثلة من كل الأطراف للتحقيق في جميع ملابسات هذا الحادث".

وأضافت ان "السوداني أوعز بإرسال وكيل وزير العدل الى محافظة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن أراضي الاهتمام المشتركة بين المناطق الاتحادية وإقليم كردستان"، داعية "قطعاتنا الأمنية من الجيش والداخلية والبيشمركة والحشد والوكالات الأمنية والاستخبارية الالتزام بالقوانين والتوجيهات وضبط النفس العالي والتصرف بحكمة ووطنية وتفويت الفرصة على المتربصين والمتصيدين بالماء العكر".

وشددت على ضرورة "تحلي جميع الاطراف والقوى السياسية بالحكمة والهدوء وتغليب المصالح الوطنية العليا والاحتكام للقانون والدستور والعمل على اسناد القوات الامنية في الحفاظ على كل المكتسبات الامنية والأهداف الوطنية المشتركة".