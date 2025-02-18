لضمان حماية الحقوق والحريات.. العدل: ماضون في تنفيذ التوصيات الدولية

وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان " وزير العدل شواني استقبل، اليوم، في مقر الوازرة القائم بأعمال السفارة الأمريكية في بغداد، دانيال روبنستين".وتابع، انه " جرى خلال اللقاء بحث ملف حقوق الإنسان في والإجراءات الحكومية المتبعة لتعزيزه وفق المعايير الدولية".وأشار شواني بحسب البيان، الى ان "العراق استعرض التزاماته وإجراءاته في مجال حقوق الإنسان أمام الدولي من خلال الاستعراض الدوري الشامل (UPR)، مشددًا على أن ماضية في تنفيذ التوصيات الدولية وتعزيز الإصلاحات التشريعية والمؤسسية لضمان حماية الحقوق والحريات".واكد الجانبان، " على أهمية تعزيز المشترك في مجال حقوق الإنسان، بما يسهم في تطوير الأطر القانونية وترسيخ مبادئ العدالة وفق المعايير الدولية".