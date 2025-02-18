الرواتب في خطر.. وثيقة من المالية: "نعاني من عجز كبير في التمويل"

نيوز – محلي

تناقل ناشطون التواصل الاجتماعي ووسائل إعلامية، وثيقة صادرة من وزيرة المالية وموجهة الى بشان وجود عجز كبير في تمويل الرواتب والرواتب التقاعدية وشبكة الحماية الاجتماعية.

وبحسب الوثيقة التي اطلعت عليها نيوز ولم يتسنى لها التأكد من صحتها، انه "في حال الموافقة على ادراج نص يخص تثبيت العقود لقراء المقاييس في وزارة الكهرباء سوف يؤدي هذا الى تحمل العامة للدولة اعباء مالية اضافية كذلك يؤدي الى مطالبة بقية الوزارات بالمثل في الوقت الذي تعاني منه من عجز كبير في تمويل الرواتب والرواتب التقاعدية وشبكة الحماية الاجتماعية".