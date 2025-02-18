الزراعية النيابية تطالب بتشكيل غرفة عمليات وتعويض المتضررين من انتشار الحمى القلاعية

وقال رئيس اللجنة الخزعلي في حديث لـ نيوز، إنه "نتيجة لانتشار الوباء في الجاموس وخاصة في وبعض المحافظات طالبنا بإجراءات عاجلة وعلى أثر ذلك تم توجيه البيطرة قسم الوبائيات بزيارة منطقة الفضيلة ومنطقة بسماية ومشروع الوحدة وهور الدلمچ والمناطق والجنوبية وخاصة ذي قار والبصرة وميسان والمحافظات التي ظهر فيها هذا الوباء".وأضاف الخزعلي، "طالبنا بتشكيل غرفة عمليات وفحص الادوية من خلال المختبرات على ان تكون وفق المواصفات العالمية وتعويض من لحق الضرر بثروته الحيوانية من خلال الامر الديواني رقم ٣٠ لسنة ٢٠٢٤ ومعالجة الهلاكات من خلال اجراءات بيئة سليمة".واعتبر رئيس اللجنة، أن "هذا ضرر كبير يلحق بالثروة الحيوانية للجاموس على اعتبار ان العراق ثالث موطن لمربي الجاموس واستيطان هذه الثروة الحيوانية"، مستدركا بالقول "شرعنا قانون ادارة المصادر الوراثية هو قانون مهم لحفظ الاصناف الوراثية للثروة الحيوانية وخاصة للجاموس والاغنام".ولفت الخزعلي الى ان "أسم الوباء الى الان غير معروف بالضبط، ولكن يقال انها الحمى القلاعية، وهناك اسماء شبيهة له لكن طالبنا اجراء فحوصات مختبرية عاجلة واتخاذ الاجراءات اللازمة".ونظم العشرات من أصحاب الثروة الحيوانية في منطقة الفضيلية شرقي بغداد، اليوم الثلاثاء، تظاهرة حاشدة للمطالبة بالتعويضات بعد نفوق عدد كبير من العجول بسبب انتشار الحمى القلاعية.