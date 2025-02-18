البصرة.. تظاهرات للمطالبة بالخدمات (فيديو)

وقال مراسل نيوز، ان "اهالي قضاء خرجوا بتظاهرات غاضبة امام القائمقامية للمطالبة بتوفير توفير الخدمات "، مؤكدا ان "الأهالي طالبوا بإقالة مدير بلدية فوراً وخلال اسبوع واحد فقط ".واشار المتظاهرون الى ان "تظاهرتهم مستمرة الى حين تحقيق مطالبهم وتوفير الخدمات والبنى التحتية للقضاء".ولخص المتظاهرون مطالبهم:١-إلغاء وعدم استملاك اراضي اهالي (توانس، وابوغربه، والحويش، والفتحية، والمسراح، ونهر، الحويش، والحيادر)٢-إقالة مدير بلدية٣-تحويل المشتل الى مُنتزه الواقع بالقرب من مستشفى العام للعوائل.٤-يجب اكمال الخرائط القطاعية للمناطق غير المخدومة بأسرع وقت ممكن ليتم تنفيذ مشروع المرحلة الرابعة للبنى التحتية لهذهِ المناطق.٥-توفير مقلع ترابي رسمي لقضاء .٦-تنفيذ مشروع كورنيش العائم.٧-توفير فرص عمل لمهندسين قضاء٨-يجب اكتمال طريق (مدينة_چبايش) خلال شهر واحد.