التربية تحدد شرطا مقابل تجديد ومنح إجازات المؤسسات التربوية الأهلية (وثيقة)

وبحسب وثيقة صادرة من التربية حصلت عليها نيوز، فانه تقرر إلزام المؤسسات التربوية الأهلية عند منح وتجديد إجازة التأسيس، بتوفير وحدة المدرسية مع مستلزماتها الطبية كافة، لتقديم الخدمات الصحية لأبنائنا التلاميذ والطلبة.الوثيقة ادناه: