مجلس الوزراء يتخذ قراراً حاسماً بشأن الدرجات الوظيفية

وذكر بيان لرئاسة الوزراء، ورد لـ نيوز، أن "مجلس الوزراء اقرّ حسم الدرجات الوظيفية للأوائل وحملة الشهادات العليا بمجموع (5903) درجات وظيفية تمت المصادقة عليها ضمن الموازنات السابقة".وفي وقت سابق من اليوم، عقد جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس .