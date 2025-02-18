صلاح الدين.. جولات كشف وتحري على المشاريع الحيوانية للسيطرة على الامراض الوبائية

وذكر بيان للمستشفى ورد لـ نيوز، أنه "تستمر المستشفى البيطري التعليمي في بالجوالات الميدانية من خلال لجان التحري الوبائي التابعة للمستشفى البيطري في تجري كشوفات ميدانية على الحيوانات المعدة للنقل وذلك للتحري عن الامراض الوبائية والسيطرة عليها وخاصة مرض الحمى القلاعيةFMD".من جانبه، أكد، مدير المستشفى احسان البزوني، بحسب البيان، ان "هذه الجولات والأنشطة بهدف الحفاظ على المستوى الاقتصادي للثروة الحيوانية والحفاظ على العامة".