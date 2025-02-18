بينها الايقاف عن العمل الفني.. نقابة الفنانين تتخذ عدة اجراءات ضد "سارة البحراني"

وذكرت النقابة بحسب وثيقة حصلت عليها السومرية نيوز، انه "تود النقابة أن توضح للرأي العام أنها بيت وملاذ لجميع الفنانين العراقيين دون تمييز أو تفرقة وتسعى جاهدة لحفظ وصون كرامة وحقوق الفنان العراقي بكل السبل المتاحة، ولاستمرار الفنانة ( سارة مالك نعمة المعروفة بالاسم الفني ( سارة البحراني) بارتكاب التجاوزات وإساءتها المتكررة عن طريق النشر على مواقع التواصل الاجتماعي والتهجم على هذه النقابة وزملائها الفنانين دون وجه حق متجاوزة عقوبة الإنذار الموجهة لها بموجب الأمر النقابي المرقم 159/31 في 2025/2/16".وأشارت النقابة بحسب الوثيقة الى ان "البحراني عكست صورة سيئة وسلبية عن واقع الوسط الفني المحترم أمام الجمهور وهذه الصورة لا تمت بصلة الى الواقع وغير حقيقية لاعتمادها الكذب والتضليل أمام الرأي العام، واستنادا الى قانون الفنانين العراقيين المرقم 129 لسنة 1969 المعدل ولما أقره مجلس النقابة باجتماعه الإليكتروني المنعقد في 2025/2/18 تقرر ما يلي:1. إيقافها عن العمل الفني بكافة أشكاله على وفق المادة التاسعة عشرة /14/ والثامنة عشرة/ 2 ويتحمل المخالف لهذا القرار المسؤولية القانونية وتبعاتها كاملة.2. عدم تجديد عضويتها لسنة 2025 لمخالفتها المادة الحادية والعشرون/ج..3 عند تكرار المخالفات والتجاوزات سيتم اللجوء الى القضاء بالطرق القانونية".وتابعت، أنه "تسري أحكام هذا القرار بحق كل فنان يلجأ الى النشر الإلكتروني للنيل من زملائه أو من الوسط الفني، وقد أعذر من أنذر".