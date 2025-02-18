الانواء الجوية تتوقع كميات الامطار ليومي الأربعاء والخميس (صورة)

وقالت الهيئة في منشور على صفحتها الرسمية تابعته نيوز، انه "مناطق وتراكمي مجموع كميات الامطار بدرجات اللون الأزرق المتوقعة ليومي الاربعاء والخميس".وأضافت: "كما موضح في مقياس الكميات الالوان أسفل خارطة الامطار ".الصورة ادناه: