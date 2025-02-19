تطور إيجابي بشأن تمرير قانون الحشد الشعبي.. إليك التفاصيل



وقال عضو اللجنة المساري في تصريح، إن "اللجنة راعت في النصوص والمواد القانونية، فضلا عن وضع المجاهدين الذين التحقوا ولبوا نداء المرجعية في الفتوى من (12 / 6 / 2014) إلى (18 / 12 / 2017)، بحسب الصحيفة الرسمية.



وقال عضو اللجنة المساري في تصريح، إن "اللجنة راعت في النصوص والمواد القانونية، فضلا عن وضع المجاهدين الذين التحقوا ولبوا نداء المرجعية في الفتوى من (12 / 6 / 2014) إلى (18 / 12 / 2017)، بحسب الصحيفة الرسمية.

وتابع عضو الامن، أن "قانون خدمة وتقاعد الحشد بات جاهزاً للتصويت عليه خلال جلسات المقبلة".

وبيّن، أن "اللجنة ركزت في مناقشاتها للقانون على العمر بالنسبة للمجاهدين، وطبيعة الهيئة الفتية التي تأسست منذ 10 سنوات، علاوة على متابعة متطلبات عوائل وحقوق الشهداء والجرحى وإجازات الأمومة للموظفات في الهيئة ومخصصات الحج والعمرة"، مؤكداً أن "القانون جاهزاً للتصويت".





وأضاف أن "قانون تقاعد هيئة الحشد يسري على كل مجاهدي الهيئة حتى المتقاعدين الذين التحقوا معهم، إذ اعتبرت خدمة تقاعدية تضاف إلى خدمتهم التقاعدية السابقة، وهي مضاعفة كما هو مطبق في وزارتي الدفاع والداخلية، علاوة على الاتفاق على تسمية (صندوق تقاعد) خاص بهم".