وصول جثامين ضحايا الإبادة الإيزيدية إلى الطب العدلي في الموصل السبت المقبل

وقال مصدر محلي، لـ نيوز، إن "الضحايا الذين تم العثور عليهم كانوا قد أُعدموا على يد تنظيم خلال اجتياحه للمنطقة عام 2014"، في واحدة من أبشع الجرائم التي استهدفت المكون الإيزيدي.وتأتي هذه الخطوة ضمن الجهود المستمرة للكشف عن مصير آلاف المغيبين من أبناء سنجار، حيث تستمر عمليات فتح المقابر الجماعية بالتنسيق بين الفرق المختصة والمؤسسات الدولية.أدناه الأسماء: