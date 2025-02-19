افتتاح طريق حيوي في بغداد

وذكر مراسل السومرية، انه "تم افتتاح الطريق المحاذي لفندق المؤدي إلى دمشق".وأشار الى ان "الطريق سيسهم بتخفيف الكثافات المرورية في محيط دمشق ويحقق انسيابية في حركة السير".