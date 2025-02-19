تجمع وتكرر وتباع بالأسواق.. ضبط مخزن للزيوت والدهون التالفة في النجف (صور)

وذكر المصدر لـ نيوز، ان "قوة من والجريمة المنظمة ضبطت مخزن يحتوي على زيوت ودهون تالفة في المطار بمحافظة النجف".وأشار الى ان "الزيوت يتم جمعها وبعد ذلك بيعها لجهة مجهولة لتقوم بتكرارها وبيعها في الاسواق المحلية".