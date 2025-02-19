لمكون واحد.. عطلة في هذه المحافظة غدا

نيوز – محلي

وجه محافظ الدخيل، اليوم الاربعاء، بتعطيل الدوام الرسمي للمكون الايزيدي غدا الخميس.

وقال في بيان ورد لـ نيوز، "نبارك لإخوتنا الإيزيديين شركائنا في الوطن، حلول صوم وأعياد خضر إلياس". وأضاف "وجّهنا بمنح رسمية يوم غدٍ الخميس لجميع الإيزيديين في عموم المحافظة"، متمنين لهم "أعياداً سعيدة مليئة بالخير والسلام".

