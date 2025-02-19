بينهم مبتز وتاجر أعضاء.. القبض على عدد من المطلوبين شرقي بغداد

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ نيوز، أنه "استكمالاً للممارسات الامنية التي تجريها قطعاتنا وبإسناد استخباري عالي المستوى لملاحقة الخارجين عن وعصابات الجريمة المنظمة والجنائية وتنفيذ مذكرات القبض القضائية، تمكنت تشكيلات الفرقة الخامسة شرطة اتحادية وقيادة شرطة الرصافة بإسناد الاجهزة والوكالات الاستخبارية، من القاء القبض على عدد من المطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة بينهم (بالاتجار بالأعضاء البشرية) واخر (بالابتزاز الالكتروني) ومتهمين بجرائم (النزاعات العشائرية ، تهديد ، حيازة أسلحة) والاستيلاء على اسلحة واعتدة غير مرخصة وذلك ضمن مناطق (مدينة الصدر، السريدات، حي الكوفة، الوزيرية، الحميدية، حي البساتين، السكلات، الشعب، الشيشان، سبع قصور) شرقي العاصمة".وأشارت الى انه "تم المتهمين المواد المضبوطة الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".