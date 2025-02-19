الفدية ام الافراج عن قيادات.. تحديد مكان تواجد الإسرائيلية المختطفة بالعراق

نيوز – محلي

تتصاعد المطالب الأمريكية بالإفراج عن الإسرائيلية إليزابيث تسوركوف، المختطفة في منذ نحو عامين، فيما قلّل مراقبون ومختصون في الشأن من إمكانية النجاح في استعادة تسوركوف، في ظل تعدد الأطراف المتداخلة في القضية.

وقال رئيس المركز للإعلام في نزار حيدر، في تصريح صحفي تابعته نيوز، إن "أطرافاً عدة تفاوض بشأن مصير إليزابيث تسوركوف، إذ يحتفظ بها الخاطفون منذ لحظة اختطافها في وتم نقلها إلى طهران".

وأضاف حيدر أن "المسلحين الذين اختطفوها في ونقلوها إلى طهران يفاوضون على فدية تدفعها تل أبيب للإفراج عنها، في حين يفاوض حزب الله اللبناني عليها مقابل الإفراج عن مجموعة من قيادات الحزب الميدانية التي اختطفتهم تل أبيب من مناطق عدة في لبنان".

من جهته، أكد الخبير الأمني أن "قضية إليزابيث تسوركوف تتجاوز كونها ملف اختطاف فردي، فهي كشفت عن ثغرات في المنظومة الأمنية العراقية، وأعادت طرح التساؤلات عن الواقع الأمني".

وأضاف أن "الملف يضع في موقف دقيق أمام المجتمع الدولي، فبينما يُنظر إلى على أنها دولة ذات سيادة، فإن استمرار احتجاز تسوركوف من قبل فصائل مسلحة يوحي بوجود قوى موازية تملك القدرة على اتخاذ قرارات أمنية بمعزل عن الدولة".

ولفت إلى أن "هذه القضية قد تُستغل لاحقًا لفرض أجندات سياسية وأمنية جديدة، سواء من قبل الولايات المتحدة أو أطراف أخرى تبحث عن أوراق ضغط داخل الساحة العراقية".

ومع تصاعد الضغوط الأمريكية على الحكومة العراقية بشأن قضية تسوركوف تدخل العلاقات بين وواشنطن – وفق خبراء - اختباراً جديداً، خصوصًا في ظل التداخل بين النفوذ الأمريكي والإيراني.