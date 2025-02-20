مقترح لشمول 21 فئة بمشروع المدن السكنية الجديدة

وقال رئيس هيئة المدن الجديدة في الوزارة عبد حمد إنَّ "مشروع المدن السكنيَّة الجديدة يتضمَّن تخصيص حصَّةٍ بنسبةٍ تتراوح بين (10 – 15) بالمئة من كلِّ مدينةٍ إلى لتوزيعها بين الفئات المستحقة"، بحسب الصحيفة الرسمية.وأضاف عبد حمد، أنَّ "النسبة تُحدَّد بحسب مساحة وعدد وحداتها وموقعها"، مبيِّناً أنَّ "الوزارة اقترحتْ شمول (21) فئةً مختلفةً لتوزيع حصة بينها، ورفعتْ هذا المقترح إلى رئاسة الوزراء لدراسته والمصادقة عليه".