تحديد موعد التقديم على الدراسات العليا والاختبار التنافسي

وقال الناطق الإعلاميُّ باسم الوزارة حيدر العبودي إنَّ "الوزارة حدَّدتْ مدَّةً تمتدّ لـ(36) يوماً تبدأ من الرابع من أيار المقبل وحتى العاشر من حزيران كموعدٍ لبدء التقديم الإلكترونيِّ للدراسات العليا ضمن برامج الدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه للعام الدراسيِّ (2025 ـ 2026)"، بحسب الصحيفة الرسمية.وأضاف العبودي، أنَّ "المدَّة الممتدَّة من الرابع من أيار وحتى الثاني والعشرين من حزيران ستشهد بدء التدقيق الإلكترونيِّ لبيانات المتقدِّمين على وفق المستمسكات المطلوبة".