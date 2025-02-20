الديوانية تعطل الدوام "المسائي" للمدارس اليوم بسبب الامطار

وقال مجلس في بيان ورد لـ نيوز، إن "المجلس قرر تعطيل الدوام الرسمي للمدارس المسائية فقط اليوم الخميس".وأضاف المجلس، أن "القرار جاء لسبب توقعات بهطول أمطار غزيرة اليوم الخميس".يشار الى ان أغلب المحافظات العراقية موعودة بموجة مطرية تستمر حتى يوم الاثنين من الأسبوع المقبل.