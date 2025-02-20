محافظة بغداد تعطل الدوام الرسمي ليوم الأحد

وذكر بيان للمحافظة ورد لـ نيوز، أنه "استناداً إلى قرار مجلس محافظة بغداد، محافظ عبد المطلب العلوي، فانه تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم الأحد المقبل، الموافق (٢٣/٢/٢٠٢٥) في ديوان والدوائر التابعة للمحافظة".وبين، ان "ذلك إكراما وتقديرا لمراسم تشييع سماحة الشهيد حسن نصر الله، وكون هذه المناسبة العظيمة تتطلب مشاركة جماهيرية واسعة وتفاعلًا شعبيا مع الحدث، وهو ما يستدعي تسهيل حركة المواطنين.. وخاصة في عملية نقل المشاركين في التشييع".