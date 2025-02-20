النجف.. القبض على متهم بكسر زجاج المركبات قرب مستشفى الصدر التعليمي

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ نيوز، أنه "تنفيذاً لتوجيهات وكيل قائد شرطة محافظة الأشرف، اللواء عدي صاحب كاظم، تمكنت مديرية شرطة الكوفة – قسم مكافحة إجرام الكوفة من إلقاء القبض على متهم بعد تداول مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر تعرض عدة مركبات لكسر زجاجها قرب مستشفى التعليمي".وأضاف، أنه "جاء هذا بعد تشكيل فريق عمل بإشراف مدير مديرية شرطة الكوفة، وبرئاسة مدير قسم مكافحة إجرام الكوفة، حيث تم تعقب كاميرات المراقبة ونصب كمين محكم أسفر عن اعتقال المتهم".وتابعت، أنه "وبعد التحقيق، اعترف المتهم بارتكاب الجريمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وإحالته إلى لينال جزاءه العادل".