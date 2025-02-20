سقطوا جميعهم من المنصة.. جلسة تصوير خريجين تكتمل بمستشفى الكسور بميسان (فيديو)

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يظهر فيه سقوط مجموعة من اثناء صورة التخرج في الاهلية بمحافظة .

ويظهر الفيديو لحظة سقوط الطلاب من اعلى المنصة نتيجة عدم تحملها وزنهم، فيما أصيب اغلبهم بجروح وكسور بسيطة.



شاهد الفيديو اعلاه.