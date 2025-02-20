مركز أسبر يكشف حقيقة استثناء العراق من قمة الرياض القادمة

وقال المركز في منشور تابعته نيوز، انه "تداولت مواقع الكترونية عنوان خبر جاء فيه "من دون .. بن سلمان يدعو قادة الخليج ومصر والأردن لحضور قمة غداً الجمعة"، في إشارة إلى غياب عن القمة المرتقبة.نتائج التحقق:تحقق فريق "مركز أسبر" من صحة هذا الادعاء عبر مراجعة التقارير الإخبارية والإعلامية الموثوقة، وتبيّن أنه لم يصدر أي بيان رسمي يشير إلى استثناء من الدعوة.وأشارت التقارير عن مصدر لم يفصح عن هويّته، أن القمة المزمع عقدها يوم غد الجمعة 21 فبراير 2025 في الرياض، والتي دعا إليها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، هي لقاء غير رسمي بين قادة دول مجلس الخليجي، ومصر والأردن.المصدر المسؤول أعلن أن هذا اللقاء يأتي في إطار اللقاءات الودية الدورية بين هذه الدول، وهو جزء من العلاقات الأخوية التي تربطهم، ويهدف إلى تعزيز والتنسيق بين الأطراف المعنية.من المهم التنويه إلى أن عدم ذكر دول معينة في بعض التقارير الإعلامية لا يعني بالضرورة استبعادها من الدعوة، مثل القمة التي ستُعقد في الرياض لا تتعلق بالقرارات الخاصة بالعمل العربي المشترك، والتي ستكون جزءًا من جدول أعمال القمة العربية الطارئة القادمة التي ستعقد في مصر.الخلاصة:العنوان المذكور مضلل، والقمة ليست استثناءً للعراق أو لأي دولة أخرى، وإنما هي لقاء غير رسمي يضم مجموعة من ذات علاقات وثيقة.