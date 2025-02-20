التربية تعلن نتائج الامتحانات التمهيدية الخارجية للتعليم المهني



أعلنت وزارة التربية، اليوم الخميس، نتائج الامتحانات التمهيدية الخارجية للتعليم المهني للعام الدراسي 2024-2025.

وذكر بيان للوزارة ورد لـ نيوز، ان"وزارة التربية اعلنت نتائج الإمتحانات التمهيدية (الخارجي) للتعليم المهني (بفروعه كافة ) للعام الدراسي 2024-2025 .



