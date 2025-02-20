ما حقيقة اندلاع حريق داخل مصفى بيجي؟

وقالت الإدارة في بيان ورد لـ نيوز، أنه "نؤكد عدم وقوع أي حريق داخل بيجي، وما يتم تداوله عبر بعض الصفحات هو معلومات غير دقيقة".وبينت، أن "الحريق الذي تمت الإشارة إليه ناتج عن احتراق نفايات خارج المصفى ولا علاقة له بالعمليات التشغيلية داخل المنشأة".ودعت المديرية، "الجميع إلى توخي الدقة وعدم تداول غير الموثوقة، واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية".من جانبها، اوضحت المدني بالمحافظة، أن "الحريق عبارة عن نيران في حشائش وادغال".ومن جهة أخرى، أشار احد الناشطين المهتمين بالشأن الخدمي، الى ان "الحريق اندلع نتيجة تسرب نفطي قديم ونفايات".