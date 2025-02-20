اجتماع طارئ في كربلاء لمناقشة تداعيات "الحمى القلاعية"

وقالت في بيان ورد لـ نيوز، انه "بحضور الامنية في مجلس ثائر الطائي وقائد الشرطة ومدراء الدوائر ذات العلاقة أثناء اللقاء تم بحث ومناقشة الاليات العملية للحد من انتشار هذا المرض الى داخل كون ان تخلو من هذا المرض".وأضافت: "شدد المحافظ على جميع الدوائر ذات العلاقة بأتخاذ اقصى الاجراءات اللازمة من منع انتقال المواشي الى والتاكيد على الجزر النظامي ومكافحة الرعي العشوائي داخل المدن والاحياء السكنية".