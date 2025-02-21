في غالبية مدن العراق.. "استعدوا للبرد الشديد"

نيوز – محلي

توقعت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، هطول الأمطار والثلوج، فيما ستسجل المحافظات الصفر مئوية.

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ نيوز، ان "طقس يوم غد السبت سيكون غائماً جزئياً الى غائم في المنطقتين الوسطى والشمالية مع أمطار رعدية احيانا في اقسامها الشرقية، كما تتساقط الثلوج فوق المرتفعات الجبلية في المنطقة الشمالية وفرصة مطر مصحوبة بهطول ثلجي خفيف على الأقسام من المنطقة الوسطى ليلا اما المنطقة الجنوبية فيكون الطقس فيها صحوا واحيانا غائم جزئي، ودرجات الحرارة تنخفض قليلا في المنطقتين الوسطى والشمالية وترتفع قليلا في المنطقة الجنوبية".

واكدت ان "طقس يوم الاحد المقبل سيكون غائما مع امطار متوسطة الشدة في اماكن متفرقة من المنطقتين الوسطى والشمالية تزداد شدتها في اقسامها الشرقية مع فرصة لهطول ثلجي في شمال المنطقة الوسطى اما المنطقة الجنوبية فيكون الطقس صحوا مع بعض الغيوم ودرجات الحرارة تنخفض يضع درجات في المنطقتين الوسطى والشمالية وتنخفض عدة درجات في المنطقة الجنوبية".

وذكرت ان "طقس يوم الاثنين المقبل سيكون غائما في المنطقة الشمالية مع زخات مطر خفيفة مصحوبة بهول ثلجي اما المنطقتين الوسطى والجنوبية فيكون الطقس صحوا مع بعض الغيوم وتنخفض قليلا في المنطقتين الوسطى والشمالية بينما تنخفض عدة درجات في المنطقة الجنوبية"، لافتا الى ان "طقس يوم الثلاثاء المقبل سيكون صحوا مع بعض الغيوم على العموم ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الجنوبية والشمالية وترتفع قليلا في المنطقة الوسطى".

واضافت ان "درجات الحرارة العظمى المتوقعة ليوم غد السبت ستسجل 25 في البصرة و23 في ميسان و22 في ذي قار وبغداد 14 واربيل 10 ودهوك 9 والسليمانية 6"، مشيرة الى ان "درجات الحرارة الصغرى ستسجل في المثنى 10 وميسان 9 وبغداد 6 واربيل والسليمانية 1 ودهوك صفر".