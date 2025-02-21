هل سيكون يوم الاحد عطلة شاملة؟

نيوز - محلي

وجه الكثير من المواطنين تساؤلات حول امكانية اعلان عطلة يوم الاحد المقبل تضامنا مع التشييع الكبير للأمين العام لحزب الله اللبناني الشهيد حسن نصر الله في بيروت، واستعدادا لاقامة تشييع رمزي للسيد الشهيد نصر الله في الساعة الرابعة عصرا.

ولم يصدر حتى الآن، أي قرار من الحكومة بإعلان عطلة رسمية على مستوى الاحد المقبل، بل اقتصر الأمر على اعلان محافظة بغداد، تعطيل الدوام الرسمي ليوم الأحد المقبل في الدوائر التابعة لها، حيث وجه مجلس محافظة بغداد، ومحافظ uبد المطلب العلوي، بتعطيل الدوام الرسمي ليوم الأحد المقبل، في ديوان والدوائر التابعة للمحافظة".

وذكر مواطنون ان "اعلان عطلة في عموم سيكون فرصة لمشاركة اعداد كبيرة في التشييع الرمزي بالعاصمة".

وتابعوا انه "سيكون هناك زخم للمواطنين خلال التشييع والذي قد يؤدي الى غلق الشوارع وحصول زحامات مرورية خاصة ان توقيت التشييع سيكون مع انتهاء الدوام الرسمي لغالبية الدوائر والمؤسسات الحكومة والاهلية".